CARONNO PERTUSELLA – Nell’ambito delle attività disposte dal comando provinciale carabinieri di Varese, laCompagnia di Saronno nel corso della giornata di ieri, a partire dalle 12, ha condotto un’attività di contrasto allo spaccio di droga nelle zone boschive dei comuni di Caronno Pertusella, Origgio e Uboldo. In tutte le località in cui è stata eseguita la perlustrazione, da parte di venti militari della Compagnia, sono state trovate tracce della presenza di spacciatori.

In particolare poi nella località “Via del Boschetto” nel territorio di Caronno Pertusella i militari si sono trovati dinanzi un bivacco, in uso ai trafficanti di sostanze stupefacenti, ove hanno fermato e tratto in arresto un 35enne egiziano, poiché trovato in possesso di complessivi 230 grammi circa di sostanza stupefacente

del tipo hashish, cocaina ed eroina nonché di circa 2700 euro in contanti. L’uomo verrà processato nella giornata odierna con rito direttissimo. L’attività di controllo, che si è estesa anche alle nelle vie di comunicazione direttamente adiacenti alle aree interessate, proseguirà con la medesima intensità nelle prossime settimane.

(foto: il bivacco smantellato dai carabinieri)

09032023