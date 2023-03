x x

SARONNO/SARONNESE – Molti eventi dedicati all’arte e alla storia in questo fine settimana, appuntamenti legati al patrimonio d’arte della città di Saronno, in particolare nella zona del Santuario dove oltre alla visita dello storico edificio alle 15 di questa domenica, il professor Sergio Beato terrà una conferenza sulla pittura del settecento alle 17 nella location dell’auditorium Aldo Moro.

Venerdì 10 Marzo

SARONNO – Alle 21, al salone dell’oratorio Regina Pacis di via Roma 119, presentazione del libro “Mountain bike da Milano ai Laghi” di Luca De Franco e Gianfranco Ubbiati.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, “Note da Oscar” music show a cura della “Rimbamband”. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 11 Marzo

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via alla Stazione e in occasione della “Festa della Donna”, va in scena “In arte Liala – una storia vera da Gabriele D’Annunzio ad Aldo Busi”. Informazioni al numero 0296671034.

Domenica 12 Marzo

LIMBIATE – Alle 9, con ritrovo in piazza Cinque Giornate, il gruppo “Limbiate che Cammina” e “Fondazione Eris Onlus” propongono la “Camminata in Rosa 2023” un percorso di 5 km non competitivo per festeggiare la “Giornata della Donna”. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (in foto). Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 17, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, incontro “Il Settecento a Saronno: la pittura”: un ciclo di conferenze dal titolo “Segni del settecento a Saronno” a cura del professor Sergio Beato. L’ingresso è libero e per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 18, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, la “Compagnia dell’Alba” presenta “Piccole donne” il musical di Broadway basato dal romanzo di Louise May Alcott. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

