GERENZANO – Ripetitori dei telefonini, il Comune di Gerenzano ha deciso di rinunciare al tentativo di bloccarne uno che sarà installato sul tetto di un palazzo di via San Giuseppe, si era arrivati di fronte al Tar, il tribunale amministrativo, ma non c’era possibilità di vincere la causa e quindi l’ente locale si è ritirato per evitare ulteriori spese legali. Oltre tutto, chi vive nel condominio è d’accordo alla installazione dell’impianto, c’è stato infatti un accordo economico con la società telefonica interessata.

Mentre il Comune, come detto, aveva deciso di opporsi, alla luce del fatto che nelle vicinanze, nell’area ex Nivea di già Colombo, presto sarà realizzato un asilo, e c’è una norma che presuppone una certa distanza dai ripetitori telefonici. Si è dunque arrivati al Tar. Non c’è stata una sentenza ma il tribunale ha fatto conoscere il proprio giudizio preliminare ritenendo illegittima la norma, comunale, sulla distanza dei ripetitori, prevale la norma generale, che è differente, quella del Comune di Gerenzano è più restrittiva. L’ente locale ha dunque deciso di non andare a sentenza, nella consapevolezza che non sarebbe stata a proprio favore. E dunque ora l’impianto potrà essere installato.

(foto archivio: un ripetitore per telefonini)

10032023