Il sipario della sala saronnese si apre questa sera alle ore 21.00 con il nuovissimo spettacolo di Giovanni Vernia “Tratto da una storia Vernia”, prodotto da High Beat e da Savà Produzioni Creative, che torna al Giuditta Pasta dopo il successo della scorsa stagione.

Ironia, satira, parodie, imitazioni, musica ed energia, mai volgare, sono gli ingredienti ai quali il poliedrico artista ci ha ormai già abituato sia nei precedenti spettacoli sia nel suo quotidiano show radiofonico su Rds.

Giovanni Vernia da ingegnere per una multinazionale a comico di professione, ma anche cantante, ballerino, nel corso della sua carriera non si è fatto sfuggire nulla: dagli show televisivi, ai programmi radiofonici fino alla conduzione con Giovanna Civitillo e Valeria Geraci del PrimaFestival, unico programma dedicato al racconto dei retroscena della kermesse sanremese. Il pubblico lo ama Proprio per la capacità di raccontarsi, di comunicare sempre in maniera autentica ma surreale al tempo stesso.

Si cambia registro domenica 12 marzo alle ore 18 con il musical Piccole Donne portato in scena per la prima volta in Italia dalla Compagnia dell’Alba.

Il musical, che nel 2005 ha ottenuto grande successo sui palchi di Broadway, è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo. Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età. Dopo le numerose le trasposizioni cinematografiche ed il debutto a Broadway con protagonista Susan Foster, a seguito di ben 55 anteprime, la Compagnia dell’Alba presenterà la versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International.

Il pubblico potrà rivivere con emozione la storia senza tempo delle sorelle March e… se ben sei generazioni hanno letto questa storia… quella attuale la canterà: questa la promessa degli autori.

