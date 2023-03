x x

Una sola varesina in giunta, Francesca Caruso. Niente assessorato per Giacomo Cosentino e Raffaele Cattaneo. Quest’ultimo sarà sottosegretario.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha presentato questa mattina la sua nuova squadra di governo.

A comporla sono sette esponenti di Fratelli d’Italia, cinque della Lega, due di Forza Italia, un rappresentante di Lombardia Ideale e la “quota tecnica” Guido Bertolaso. A questi si aggiunge appunto nel ruolo di sottosegretario alle relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo di Noi Moderati.



Vicepresidente è Marco Alparone di Fratelli d’Italia. Francesca Caruso, sempre di FdI, passa dalla giunta di Gallarate (dove si occupava di sicurezza) a quella del Pirellone, con la delega alla Cultura.

Non siederà in giunta Giacomo Cosentino, coordinatore di Lombardia Ideale-Lista Fontana, che non sarà nemmeno sottosegretario.

Prima di chiamare accanto a sé la sua nuova squadra, Fontana ha rimarcato i tempi stretti con cui è nato l’esecutivo. Sono state necessarie «solo tre riunioni, di cui la prima assolutamente informale e le altre due rapide», ha evidenziato il governatore. Precisando che si è cercato di «realizzare la miglior giunta possibile», salvaguardando «l’interesse della coalizione e dei cittadini lombardi. Credo che la coalizione sia uscita rafforzata da questo confronto».



C’è stata attenzione anche alla rappresentatività del territorio: «Gli assessori sono persone che hanno vinto la loro battaglia elettorale, quindi con un forte radicamento territoriale. A loro chiedo di approcciare il lavoro con grande umiltà e grandissimo rispetto del Consiglio, come si è sempre verificato nella precedente legislatura».



Ecco i nomi del nuovo governo regionale, nell’ordine con il quale sono stati svelati da Fontana.

Assessori

Marco Alparone (FdI): vicepresidente bilancio e finanza

Guido Bertolaso (tecnico): Welfare

Romano La Russa (FdI): sicurezza e protezione civile

Claudia Terzi (Lega): infrastrutture e opere pubbliche

Elena Lucchini (Lega): famiglia e solidarietà sociale

Francesca Caruso (FdI): cultura

Simona Tironi (FI): istruzione, formazione e lavoro

Barbara Mazzali (FdI): turismo, marketing territoriale e moda

Alessandro Beduschi (FdI): agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Giorgio Maione (Lombardia Ideale): ambiente e clima

Paolo Franco (FdI): casa e housing sociale

Massimo Sertori (Lega): enti locali, montagna

Franco Lucente (FdI): trasporti e mobilità sostenibile

Alessandro Fermi (Lega): università, ricerca, innovazione

Guido Guidesi (Lega): sviluppo economico

Gianluca Comazzi (FI): territorio

Sottosegretari

Lara Magoni: sport e giovani

Raffaele Cattaneo: relazioni internazionali ed europee

Marco Piazza: autonomia e rapporti con il Consiglio regionale

Ruggero Invernizzi: controlli patrimonio e digitalizzazione

