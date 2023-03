x x

SARONNO – Continuano gli incontri nelle scuole per Giuseppe Rosafio,atleta saronnese insignito nell’ottobre scorso della civica benemerenza per i suoi meriti sportivi dalla Blind Baseball International Cup, ai due scudetti e la Coppa Italia nel Baseball a cui si aggiungono i risultati nel campo dell’atletica leggera.

Nei giorni scorsi l’aula magna dell’istituto Aldo Moro si è riempita degli studenti di tutte le quinte elementari della Vittorino da Feltre e della San Giovanni Bosco, che hanno incontrato l’atleta per chiacchierare con me di disabilità sensoriali, cane guida, senso civico nei confronti dei non vedenti, sport per non vedenti. Non è il primo incontro che Giuseppe Rosafio tiene: a febbraio oltre 200 studenti dell’Aldo Moro lo hanno incontrato per parlare dell’importanza dei cani guida e la quotidianità dei non vedenti.

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 17 marzo, quando l’atleta farà visita agli studenti dell’istututo Rodari, per incontrare le terze elementari.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione