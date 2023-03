x x

SARONNO – Si avvia a conclusione il progetto Ciclometropolitana saronnese che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente per favorire la mobilità casa-scuola della città di Saronno.

A fare il punto della situazione, nell’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha risposto alle richieste delle consigliere Cristiana DDho (Obsar) e Pier Angela Vanzulli (Lega). L’esponente della Giunta ha parlato dei due interventi in corso sul fronte delle ciclabili “sottopassaggio di via Milano” e la “ciclabile di via Roma 2 che arriva a Solaro” realizzati con un investimento di 640 mila.

“Ci sono poi questi 200 mila euro – continua Casali – che sono parte dell’avanzo vincolato saranno utilizzati per degli interventi sulle colonnine elettrice di e-vai, gite scolastiche in bicicletta, buoni per il concorso a premi sulla mobilità e la formazione nelle scuole sulla mobilità sostenibile”.

