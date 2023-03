x x

TURATE – “I problemi informatici rilevati nei giorni scorsi sono riconducibili ad un attacco hacker che ha interessato i nostri sistemi informatici. Questo ente, nella persona del titolare del trattamento dei dati, ha notificato al Garante una procedura di violazione per accesso non autorizzato e fraudolento a banche dati del Comune. L’ente sta operando assiduamente sia al ripristino della funzionalità degli Uffici, sia al pieno recupero e alla completa attivazione dei servizi con il supporto di tecnici specializzati e degli enti preposti”. Così una nota dell’Amministrazione civica turatese sull’attaccohacker al sito comunale.

“Si tratta di evento di forza maggiore a carattere criminoso che ha avuto effetto nonostante tutte le misure di prevenzione messe in campo e che negli ultimi mesi a ondate periodiche ha interessato e colpito più siti istituzionali nazionali – rilevano dal Municipio – La polizia postale è stata avvertita dell’evento e nei prossimi giorni sporgeremo regolare denuncia. In questo momento stiamo ripristinando i canali telematici via mail e pec che ritorneranno utilizzabili entro qualche giorno. Pertanto, in caso di necessità, si prega di utilizzare gli usuali numeri interni di contatto telefonico”.

