x x

UBOLDO – Dopo gli episodi avvenuti a Saronno, writers in azione anche sul muro perimetrale del cimitero di Uboldo, nella zona di via Manzoni. Qualcuno, armato di vernice spray rossa, ha lasciato la propria “firma”, con una frase a tratti incomprensibile. Ed è probabilmente della stessa mano anche la scritta apparsa in via Ceriani, su una parete situata all’incrocio con via Spinella.

Un doppio imbrattamento che ha fatto arrabbiare molti cittadini, e soprattutto per quel che è successo sul muro del campo santo, che era già stato preso di mira altre volte in passato. Il Comune non potrà fare altro che programmare un intervento di pulizia, mentre il sistema cittadino della videosorveglianza forse potrà consentire di risalire all’identità dei responsabili di quanto è avvenuto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: i recenti imbrattamenti al cimitero di Saronno)

10032023