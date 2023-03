x x

Bene anche l’Esperia, ko United e Gerenzanese

SARONNO – Nel campionato juniores di Fascia B, oggi alla 23′ giornata, Fbc Saronno vincente in trasferta, 2-0 contro l’abbordabile Pro Olgiate. A segno Pozzi e Vialetto. I saronnesi secondi in graduatoria dunque conquistano i tre punti ma resta intatto il distacco dalla capolista Meda, a sua volta vincente.

Vittoria anche per il Rovellasca 1910, in casa contro il Varedo, 2-0 con gol di Antonini e Coppola e migliore in campo Matteo Dubini (foto). Successo 2-0 in casa anche per l’Esperia Lomazzo che ha battuto il Base ’96 Seveso, reti di Ikhrizzi e Reci. La Gerenzanese ha invece perso 1-2 in casa contro il Db Cesano Maderno mentre il Sc United è stato travolto 8-1 in trasferta a Muggiò.

Risultati 23′ giornata: Bulgaro-Menaggio 2-0, Esperia Lomazzo-Base ’96 2-0, Pro Olgiate-Fbc Saronno 0-2, Muggiò-Sc United 8-1, Gerenzanese-Db Cesano Maderno 1-2, Rovellasca 1910-Vareo 2-0, Meda-Bovisio Masciago 2-1, Itala-Portichetto Luisago 3-3.

Classifica: Meda 57 punti, Fbc Saronno 48, Muggiò 45, Rovellasca 1910 41, Esperia Lomazzo 38, Varedo e Itala 36, Gerenzanese 33, Bulgaro 30, Menaggio e Sc United 29, Db Cesano Maserno 25, Base 96 Seveso 24, Bovisio Masciago 22, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 9.

11032023