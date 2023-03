x x

SARONNO – “Noi abbiamo ricevuto bandi e fondi da Pnrr e altri per Sport e Cultura ma per il Verde e la Mobilità sostenibile non è arrivato niente. Nel momento in cui sono arrivati i fondi accertati di cui si è parlato di Lurambiente abbiamo deciso di fare questo intervento con 200 mila euro”.

Casali replica anche alla mancanza di dettaglio sugli interventi che saranno realizzati: “Abbiamo un’idea di cosa si intende fare ma nel dettaglio la situazione è in progress. Stiamo facendo una valutazioni sui 40 parchi di Saronno censendo i giochi per capire quali sono ammalorati dall’usura quali dai vandali in modo da valutare come intervenire. Posso dire che siccome ha una situazione critica interreremo sicuramente per rinnovare l’ingresso del parco Salvo D’acquisto, dove da anni non vengono fatte le potature. Inoltre la pavimentazione è sollevata dalle radici degli alberi e per questo partiremo proprio da questa situazione”.

E conclude: “I giochi saranno distribuiti nei diversi quartieri in base alla disponibilità 200 mila euro non sono pochi ma neanche tanti”.

