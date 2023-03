x x

MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato ieri 10 marzo la composizione della nuova Giunta regionale che è composta da 16 assessori (11 uomini e 5 donne) e 4 sottosegretari (3 uomini e 1 donna)

Di seguito (in ordine alfabetico), nomi, deleghe e un breve curriculum.

– ATTILIO FONTANA, PRESIDENTE

Nato a Varese il 28 marzo 1952, avvocato, si è laureato in Giurisprudenza nel 1975 presso l’Università degli Studi di Milano.

Dal 1995 al 1999 è stato sindaco del comune di Induno Olona. Sindaco di Varese eletto al primo turno nel 2006 e confermato nel 2011; in questi anni ha ricoperto anche il ruolo di Presidente di ANCI Lombardia (dal 2009 al 2014).

È diventato poi consigliere regionale della Lombardia e Presidente del Consiglio regionale dal 2000 al 2005.

Nel 2018 eletto presidente della Regione Lombardia

Riconfermato presidente nelle elezioni regionali del 2023.

– MARCO ALPARONE, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A BILANCIO E FINANZE

Nato a Catania il 12 dicembre 1967. Nel 2009 è stato eletto sindaco di Paderno Dugnano (Milano) ed è stato riconfermato nel 2014.

Nel 2018 è stato eletto consigliere regionale e poi sottosegretario della Giunta con delega alla Delegazione di Bruxelles e al Sistema dei controlli.

È stato nuovamente eletto consigliere regionale nel 2023.

– ALESSANDRO BEDUSCHI, ASSESSORE A AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Nato il 28 novembre 1969 a Mantova, farmacista. Consigliere dell’Ordine dei farmacisti di Mantova. Membro dell’associazione titolari di farmacie dal 2021 e presidente della Fondazione ‘Virgilio’ dal 2019.

Ha ricoperto l’incarico di consigliere della Provincia di Mantova e sindaco del Comune di Virgilio, prima, e poi di Borgo Virgilio (Mantova).

Eletto stato consigliere regionale nel 2023.

– GUIDO BERTOLASO, ASSESSORE AL WELFARE

Nato a Roma il 20 marzo 1950, medico. Nella precedente legislatura, dal 2 novembre 2022, ha ricoperto l’incarico di assessore al Welfare e di consulente del presidente per l’emergenza coronavirus e per la costruzione dell’ospedale in Fiera.

Dal 2001 al 2010 è stato direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 2008 al 2010 sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Emergenza rifiuti in Campania. Ha ricoperto inoltre l’incarico di commissario straordinario per varie emergenze, tra cui: Terremoto dell’Aquila, Mondiali di ciclismo di Varese del 2008, presidenza del G8 dell’Aquila del 2009, prevenzione da rischi SARS.

– FRANCESCA CARUSO, ASSESSORE ALLA CULTURA

Nata l’11 aprile 1980 a Varese, avvocato specializzato in diritto civile e diritto di famiglia e attualmente assessore alla Sicurezza della città di Gallarate (Varese).

È stata vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile a Gallarate.

È stata eletta consigliere regionale nel 2023.

– GIANLUCA COMAZZI, ASSESSORE AL TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Nato a Milano il 17 novembre 1980, laureato in Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano.

Nel 2000 ho ricoperto l’incarico di vicepresidente della Commissione Cultura e della Commissione Parchi e Giardini della circoscrizione 9 del Comune di Milano e nel 2006 Garante per la tutela degli animali del Comune di Milano.

Nel 2014 è entrato nel Consiglio comunale di Milano. Dal 2014 al 2018 ho fatto inoltre parete del Consiglio nazionale dell’Anci. Nel giugno 2016 eletto al Consiglio comunale di Milano e riconfermato nel 2021.

Nel marzo 2018 eletto Consigliere regionale della Lombardia e riconfermato nel 2023.

– ALESSANDRO FERMI, ASSESSORE ALL’UNIVERSITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE

Nato a Como l’11 novembre 1974, avvocato e docente.

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia nella precedente legislatura.

Dal 2007 al 2012 è stato assessore alle Politiche attive del lavoro della Provincia di Como. Nel 2009 è eletto Sindaco del Comune di Albavilla.

Eletto consigliere regionale nel febbraio 2013, è stato anche presidente della Commissione Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi. Nel dicembre 2014 è stato nominato Sottosegretario all’Attuazione del Programma e ai Rapporti istituzionali nazionali di Regione Lombardia.

Rieletto consigliere regionale nel 2023.

– PAOLO FRANCO, ASSESSORE ALLA CASA E HOUSING SOCIALE

Nato il 29 gennaio 1974 a Gazzaniga (BG), ha conseguito la maturità scientifica.

È stato consigliere comunale a Cene (Bg). Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e presidente e amministratore delegato della società Uniacque Spa.

Vicepresidente Confservizi.

Dal marzo 2018 consigliere regionale della Lombardia.

Rieletto consigliere regionale nel 2023.

– GUIDO GUIDESI, ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Nato a Codogno il 6 gennaio 1979, diplomato. È stato eletto alla Camera dei Deputati nel giugno del 2013. Membro della X Commissione e responsabile del Dipartimento per le Attività produttive, dal giugno 2018 al settembre 2019 ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella scorsa legislatura è stato assessore regionale allo Sviluppo economico.

– ROMANO LA RUSSA, ASSESSORE ALLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Nato a Paternò (CT) l’11 gennaio 1952.

È stato consigliere comunale a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni. Nel 1995 ha ricoperto la carica di consigliere regionale, prima di essere eletto europarlamentare nella VI legislatura (2004-2008). Dal 2008 al 2010 è stato nominato assessore regionale lombardo con deleghe all’Industria, Piccola e media impresa e Cooperazione e dal 2010 al 2012, eletto nuovamente consigliere regionale, assume le deleghe alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia.

Nell’agosto del 2022, è tornato a ricoprire l’incarico di assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione della Regione Lombardia.

– ELENA LUCCHINI, ASSESSORE ALLA FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Nata a Voghera l’1 aprile 1984, laureata in Scienze Biologiche e Biomediche presso l’Università degli Studi di Pavia.

È stata parlamentare dal 2018 al 2022.

Nella scorsa legislatura è stata nominata dal presidente Attilio Fontana assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Eletta consigliere regionale nel 2023.

– FRANCO LUCENTE, ASSESSORE AI TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nato a Catanzaro il 23 gennaio 1975, avvocato. È stato Sindaco di Tribiano (MI)nel 2009 e riconfermato nel 2014.

Consigliere regionale uscente, è stato capogruppo e componente delle Commissioni permanenti I (Bilancio), III (Sanità) e VIII (Agricoltura).

Rieletto consigliere regionale nel 2023.

– GIORGIO MAIONE, ASSESSORE ALL’AMBIENTE E CLIMA

Nato il 16 marzo 1977 a Brescia, avvocato, Consigliere comunale a Brescia dal 2013 a giugno 2018 e presidente della Commissione Bilancio, dal 2011 al 2018 membro della Commissione nazionale Welfare e Sanità dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), dal maggio 2008 al giugno 2013 assessore Comunale di Brescia con delega alla famiglia, ai servizi alla

Persona e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 1 dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia. Dal maggio 2003 al giugno 2008 Consigliere comunale di Brescia.

– BARBARA MAZZALI, ASSESSORE AL TURISMO, MODA E MARKETING TERRITORIALE

Nata a Reggio Emilia il 25 luglio 1969, laureata in Scienze dell’Educazione. Nel marzo 2018 è eletta consigliere regionale. È stata componente Giunta Regolamento e vicepresidente del comitato di Controllo e Valutazione.

Rieletta consigliere regionale nel 2023.

– MASSIMO SERTORI, ASSESSORE A: ENTI LOCALI, MONTAGNA E RISORSE

Nato a Sondrio l’11 marzo 1968, diplomato geometra.

È stato vicesindaco di Ponte in Valtellina e nel 2009 è stato eletto presidente della Provincia di Sondrio.

Nella scorsa legislatura è stato assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni.

Rieletto consigliere regionale nel 2023.

– CLAUDIA MARIA TERZI, ASSESSORE A: INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Nata il 30 settembre 1974 a Osio Sotto (Bg), è laureata in Giurisprudenza, avvocato. Dal marzo 2013 a marzo 2018 è stata assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile. Eletta alla Camera dei deputati nel marzo 2018. È stata sindaco del Comune di Dalmine dal 2009 al 2013.

Nella scorsa Legislatura è stata assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile.

– SIMONA TIRONI, ASSESSORE A: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Nata a Brescia il 31 marzo 1982, laureata in economia all’Università di Brescia.

Dal 2013 vicesindaco e assessore alla Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni del Comune di Travagliato (BS).

Consigliere regionale uscente, è stata vicepresidente della III Commissione permanente (Sanità e politiche sociali), componente della Commissione d’inchiesta Covid-19 e della II Commissione permanente (Affari istituzionali) e della Commissione speciale – Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità.

Rieletta consigliere regionale nel 2023.

SOTTOSEGRETARI

– RAFFAELE CATTANEO, DELEGA: RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE

Nato il 15 settembre 1962 a Saronno, laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato presidente del Consiglio di Regione Lombardia della X legislatura.

In precedenza, ha ricoperto l’incarico di sottosegretario all’attuazione del programma e di assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione. Nella scorsa legislatura, assessore regionale all’Ambiente e Clima.

– RUGGERO INVERNIZZI, DELEGA: CONTROLLI, PATRIMONIO E DIGITALIZZAZIONE

Nato il 6 luglio 1956 a Ozzero (MI), medico, chirurgo vascolare, consigliere regionale uscente e presidente della Commissione permanente – Agricoltura, montagna, foreste e parchi. Responsabile della chirurgia e direttore sanitario della casa di cura ‘Cittadella Sociale’ di Pieve Del Cairo (PV) sino a gennaio 2018. Nel 2016 eletto consigliere provinciale a Pavia e poi viene nominato assessore all’ambiente. È stato consigliere ERSAF dal 2000 al 2010. Nel 1997 è stato eletto consigliere provinciale a Pavia e poi nominato assessore ad agricoltura caccia e pesca. Nel 1993 è stato vicesindaco del Comune di Garlasco.

– LARA MAGONI, DELEGA: SPORT E GIOVANI

Nata il 29 gennaio 1969 ad Alzano Lombardo, campionessa e Nazionale di sci, ha partecipato a cinque mondiali e a tre Olimpiadi.

Eletta in Consiglio regionale nel 2013, è stata vicepresidente della IV Commissione permanente – Attività produttive e occupazione. Nella scorsa Legislatura è stata nominata assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Eletta consigliere regionale nel 2023.

– MAURO PIAZZA, DELEGA: AUTONOMIA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE

Nato a Lecco il 4 marzo 1973, coniugato con un figlio. Dal 1994 al 1999 è consigliere provinciale a Lecco; dal 2001 al 2006 consigliere comunale a Lecco; dal 2010 consigliare comunale a Lecco.

Nella X Legislatura (2013-2018) è consigliere regionale e vicepresidente della V Commissione ‘Territorio e Infrastrutture.

Nella XI Legislatura è consigliere regionale e dal 9 maggio 2018 presidente della Commissione speciale ‘Autonomia e riordino delle autonomie locali. Rieletto consigliere regionale nel 2023.

