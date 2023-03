x x

SARONNO – Si è allontanata da casa e ora i proprietari per lei la stanno cercando in tutta la città. E’ Laika la cagnolina che ieri, venerdì 10 marzo, si è smarrita nella zona di via Bainsizza a Saronno.

La zona si trova nell’area del quartiere sportivo a ridosso del centro storico quindi l’invito di fare attenzione soprattutto ai residenti della zona. Ovviamente non si esclude che la cagnolina possa essersi allontanata magari arrivando anche alle porte di Solaro o in ztl.

Da qui anche la segnalazione alla polizia locale che si è attivamente impegnata nelle ricerche. Proprio al comando di piazza Repubblica può rivolgersi chi dovesse notare o avere indicazioni sulla piccola Laika.

