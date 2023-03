x x

LOMAZZO – L’Amministrazione comunale di Lomazzo ha avviato la realizzazione di nuovi giochi inclusivi al parco di viale Somaini. All’interno del parco sarà collocata una nuova altalena a cestone, inclusiva, e un nuovo gioco multifunzionale, inclusivo e accessibile, a forma di galeone, pensato per lo sviluppo dei sensi e della motricità dei bambini. Con l’occasione sarà attuata una manutenzione straordinaria del verde, con un intervento di potatura dei rami degli alberi e nel corso del mese di aprile sarà completamente rinnovato l’impianto di illuminazione del parco. La nuova area gioco andrà ad estendere l’area giochi presente nel parco e sarà composta da due nuove aree gioco, per una superficie totale di circa 100 metri quadrati, che creano due spazi di aggregazione e sosta nel verde.

L’obiettivo del progetto è l’integrazione delle aree esistenti e delle strutture ricreative all’interno del parco di viale Somaini (“Parco Unità d’Italia”), arricchendo l’offerta di spazi per la socializzazione e la motricità, nel pieno rispetto dei criteri di accessibilità, inclusività e sostenibilità, che desideriamo che caratterizzino le nuove istallazioni a servizio della comunità. Le nuove piazzole saranno collegate al percorso esistente tramite un nuovo percorso in materiale solido che elimini la differenza di quota tra l’area verde e il camminamento esistente. In questo modo le nuove aree saranno completamente accessibili. Per la realizzazione della nuova area giochi è previsto un intervento di scavo e sbancamento, cui farà seguito la fondazione in misto granulare e un massetto in calcestruzzo per la base dei nuovi giochi; verrà posata una nuova pavimentazione colata anti-trauma, in gomma riciclata, a base poliuretanica; verrà realizzato un percorso di collegamento, con l’eliminazione dislivelli; infine si provvederà a sistemare il rilevato e alla rigenerazione del tappeto erboso limitrofo.

