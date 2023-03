x x

GERENZANO / ORIGGIO – Oggi alle 18 in via Bernardini Luini a Gerenzano in uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta è rimasto ferito un giovane di 15 anni. Sul luogo del sinistro l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il giovane non è apparso in pericolo di vita.

Incidente durante la scorsa notte, alle 2.30, lungo l’autostrada A9 Milano-Como all’altezza di Origgio, in direzione sud, dove una automobile è uscita di strada. Sul posto l’intervento della polizia stradale con i soccorsi: una ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stata soccorsa una automobilista si 28 anni, trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, con lesioni e contusioni varie; non è comunque apparsa in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

11032023