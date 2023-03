x x

SARONNO – Ha avuto luogo questa mattina, al Museo dell’Illustrazione l’inaugurazione della mostra “Mille volti… di donna”, un’esposizione in onore all’artista Mario de Biasi (1923-2013), fotografo e illustratore bellunese, sono tratte dalla sua raccolta “Mille Volti” infatti le illustrazioni che circondano la saletta museale di via Caduti della Liberazione; ovviamente in funzione della mostra (come del resto suggerisce anche il titolo), sono stati scelti solo ritratti femminili.

Non è nuovo il curatore dello spazio espositivo in questione Piero Zanardi a dedicare la mostra del mese di marzo alle donne, dal 2013 infatti, quasi ogni anno il piccolo museo di via Caduti presenta una mostra tematica in onore del “Gentil Sesso”; dinnanzi all’ingresso infatti, sono presenti i manifesti delle scorse edizioni delle mostre di marzo: “La Donna, unione di perfetto e imperfetto”, “Il sale della terra – parole e immagini sulla condizione della donna”, “Passi di donna”, “Piccole Donne”, “8 marzo, il ‘mito’ donna”, “I fiori del bene – donne immaginarie” ed infine la mostra dello scorso anno: “Le figure per dirlo”.

Accanto alle sopracitate locandine iniziano a profilarsi le illustrazioni tratte dal libro di De Biasi, raffiguranti volti stilizzati di donne di differenti etnie e culture realizzati a pastello o acquerello; queste illustrazioni sono state esposte incorniciate ed affiancate da versi poetici accuratamente selezionate da Marisa Colmegna, poesie chiaramente scritte da illustri poetesse: Beatrice Niccolai, Raffaella Abategiovanni, Emily Dickinson e via discorrendo.

Come in ogni mostra del Museo dell’Illustrazione, non mancano anche i libri scelti a tema dal curatore, ai piedi delle cornici che ospitano le illustrazioni e le poesie, sono presenti libri di ogni genere frutto dell’ingegno di sole autrici donne, come ad esempio Giuliana Sgrena, Emily Bronte e Oriana Fallaci.

Il curatore del piccolo museo saronnese, Piero Zanardi ha illustrato ai presenti l’epopea che lo ha portato ad organizzare questa mostra, che sarà accessibile fino al 2 aprile, solo nel fine settimana: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con accesso libero e gratuito.

