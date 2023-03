x x

CESATE / TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, 23′ giornata, oggi il successo esterno della Pro Azzurra Mozzate, 4-1 sul campo del Lonate Ceppino al quale non è bastato il gol di Grimaldi mentre per i comaschi sono andati a segno Mireku, Cantaluppi e doppietta di Callini. Vittoria interna del Fc Tradate contro l’Union Villa Cassano, 2-1 con gol tradatesi di Belgi e Guarino. Per la Salus Turate una sconfitta esterna contro il Laveno Mombello, 2-0. In classifica Pro Azzurra Mozzate al comando con 51 punti seguita dal Gallarate a 48. Il Lonate ha 31 punti ed il Tradate 29 e sono a metà graduatoria. Ultima la Salus con 8 punti.

Nel girone B, sempre 23′ giornata, netto successo del Sc United contro il Rovellasca 1910: 3-0 con reti di Lopez, Livelli e Iacovelli (nella foto Sc United, in azione di gioco). La capolista Ceriano ha perso in trasferta 1-0 contro la Faloppiese Ronago. In classifica il Ceriano resta primo con 48 punti, Ardita 46, Rovellasca e Bovisio Masciago 44, Monnet 42 e Sc United 38; seguono le altre.

