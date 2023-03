x x

CISLAGO- Nella 23′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 affronta sul proprio campo l’Oratorio San Francesco e, grazie anche alla spinta del pubblico di casa, la squadra di Cislago vince per 3 a 0.



Nel primo tempo il Cistellum entra in campo non deciso, infatti è l’Oratorio San Francesco a prendere in mano le redini del gioco, con un miglior possesso palla in mezzo al campo, arriva anche molto vicino alla rete dell’ipotetico vantaggio, sul finire dei primi 45′, ma D’Auria compie una grandissima parata e salva la propria squadra.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Mister Giussani spinge sull’acceleratore e dopo 20′, al minuto 65, passa in vantaggio con la rete di Costanzo. Galvanizzato dal vantaggio il Cistellum continua ad attaccare e trova anche molti più spazi nella difesa avversari che cambia atteggiamento dopo la rete subita e, all’80’ arriva anche il raddoppio con il goal di Massaro. Chiude il tabellino dei marcatori e il match, a 5′ dal termine la rete di Montan.



Con questa vittoria il Cistellum rimane in 5′ posizione, mantenendo la scia delle squadre davanti e soprattutto rimanendo in zona playoff; l’Oratorio San Francesco, invece, rimane fermo a 31 punti in 8′ posizione.



Cistellum 2016-Oratorio San Francesco 3-0

CISTELLUM 2016:

D’Auria 8;

Roma 7;

Bonfrate 6,5;

Sassi 7,5;

Simone 7;

Ciccone 6 (22′ s.t. Massaro 7)

Cozzi 6 (22′ s.t. Pusceddu 7);

Costanzo 6,5 (41′ s.t. Piccolo 6);

Lobianco 5,5 (42′ p.t. Hati 7);

Rimoldi 7;

Marazzi 6 (33′ s.t. Montan 7);

A disp: Naccari, Puggioni, Iovine, Radice.

ORATORIO SAN FRANCESCO: Mercuriali, Ferrario, A. Belbusti, Varano (32′ s.t. Ilare), Rafalian, Incoronato, Lodi (41′ s.t. Orlando), Panaia (25′ s.t. Tarabelloni), Puccio (22′ s.t. Mariutti), G. Belbusti, Gaviraghi (32′ s.t. Pravettoni). A disp: Musazzi, Tocchio, Brivio.



Marcatori: 65′ Costanzo (C), 80′ Massaro (C), 85′ Montan (C).