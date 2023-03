x x

SARONNO – Ancora una vittoria per l’Amor sportiva che oggi pomeriggio sul campo di casa di via Trento a Saronno ha travolto la Cedratese, è finita 4-0 con le reti di Busnelli, Banfi, Aloardi oltre ad un autogol. Per l’Airoldi Origgio pareggio in trasferta, 1-1, sul campo di Busto Arsizio dello School of sport.

Risultati e classifica dopo 19 giornate

Risultati della 19′ giornata della Terza categoria varesina: Amor sportiva-Cedratese 4-0, Azalee Gallarate-Aurora Golasecca 1-2, Beata Giuliana-Busto 81 4-2, Centro Gerbone-San Luigi Academy 4-3, School of sport-Airoldi Origgio 1-1, Union Oratori Castellanza-Sumirago Boys 5-2, ha riposato l’Arnate.

Classifica: Amor sportiva, Union Oratori Castellanza e Beata Giuliana 41 punti, Arnate 39, Airoldi Origgio e Azalee Gallarate 24, Busto 81 23, Cedratese 20, Sumirago Boys 17, School of sport, Centro Gerbone e San Luigi Academy 13, Aurora Golasecca 12.

(foto archivio: Amor sportiva in azione di gioco durante un match di campionato)

