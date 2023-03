x x

SARONNO – Oggi l’Fbc Saronno affronta in casa il Valle Olona per l’ottava giornata di Promozione. Su ilSaronno la consueta diretta play by play.

Un Fbc Saronno che a sorpresa ha perso l’ultima gara, quella contro l’Ispra e che si trova ora a 9 punti di vantaggio su Base 96. La sfida con il Valle Olona si presenta impegnativa, con la formazione allenata da Rovellini che sta lottando per un posto nei playoff. Il loro capocannoniere è Enea Zani con 8 gol, seguito da Cannizzaro con 4, ex Saronno.

Arbitro Gianmaria Ossoli di Monza, assistenti Simone Gatti di Seregno e Leo Russo di Seregno.

Si gioca allo stadio comunale Gianetti-Colombo di via Biffi 1.

Le altre squadre in campo

Sempre nel girone A di Promozione sono in campo anche le altre squadre locali. Si giocano Universal Solaro-Ispra con Edoardo Pagano di Bergamo, assistenti Diego Mattavelli Lecco e Salvatore Cerami Bergamo; Besnatese-Aurora Uboldese con arbitro Morad Rojla Seregno, assistenti Matteo Zanotta Seregno e Marco Galmarini Gallarate; Mariano-Esperia Lomazzo con arbitro Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Leonardo Ryo Bogni di Gallarate e Francesco Faracchio Busto Arsizio.

La classifica

Classifica: Fbc SAronno 52, Base 96 43, Valle Olona 40, Meda 39, Baranzatese 37, Esperia Lomazzo 36, Unviersal Solaro 33, Lentatese 30, Ispra e Besnatese 28, Accademia Inveruno e Amici dello Sport 25, Marianoo 24, Morazzone 20, Aurora Cmc Uboldese 20, Solese 17.

