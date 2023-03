x x

CARONNO PERTUSELLA – Non basta il ritorno al gol di Federico Corno, tornato a segnare 16 mesi dopo la doppietta all’Asti datata 28 novembre, per una Caronnese che cade contro il Breno. Decisiva la doppietta di Arma, anche se sono vibranti le proteste rossoblù sia in occasione del gol decisivo (mancato fallo sull’azione che ha portato al cross), sia per un tocco di mano in area sulla conclusione di Austoni nel finale.

Novità di formazione in casa Caronnese, con l’esordio di Paolo Cerreto nel terzetto offensivo insieme a Corno e Piraccini, mentre partono dalla panchina Braidich e Austoni. Avvio positivo per i padroni di casa, la girata di Nossa va altissima ma è il segno di uno schema ben riuscito, mentre al minuto 8 è miracoloso Ansaldi (ex di turno, lo scorso anno è stato portiere della Caronnese) su Cosentino, che conclude sull’estremo difensore una bella ripartenza avviata da Piraccini e ricamata da Corno. Col passare dei minuti cresce però il Breno: Arma, mattatore nelle ultime due partite, colpisce la traversa con un tiro deviato, mentre poco dopo anche Nolaschi conclude in porta trovando attento indelicato. Che risponde presente in maniera più importante sul tiro di Turano e sul corner seguente su un’altra conclusione da fuori, mantenendo il punteggio sullo 0-0 all’intervallo.

Gol ed emozioni nella ripresa, la partita si sblocca dopo pochi minuti quando l’arbitro concede un calcio di rigore ai camuni per fallo di Nossa su Tomaselli (in un’azione forse viziata da un fallo su Cretti, sostituito). Dal dischetto Arma conferma il suo momento positivo e trova il vantaggio. La reazione della Caronnese però è immediata e porta al pareggio dopo cinque minuti: punizione di Duguet e colpo di testa vincente di Corno, che taglia sul primo palo e manda il pallone sotto l’incrocio. Festa grande al Comunale per il ritorno al gol del capitano, che può essere spunto per il tentativo di rimonta tanto che ancora il numero 10 prova un’altra girata aerea. Ma al minuto 20 arriva il nuovo vantaggio del Breno: Scaglione protegge palla su Nolaschi, l’arbitro non fischia la spinta del numero 24 che prova la conclusione in porta parata da Indelicato. Sul successivo tap in di testa ancora Arma è il più lesto di tutti per la doppietta personale. Moretti getta nella mischia tutti gli attaccanti e al minuto 42 la Caronnese alza la voce per un fallo di mano in area su tiro di Austoni. Niente fischio, niente pareggio e un passo falso che sa di condanna.

Il tabellino

CARONNESE-BRENO 1-2

CARONNESE (3-4-2-1): Indelicato; Scaglione, Nossa (40’ st Agello), Galletti; Duguet, Cretti (7’ st Mollica), Tunesi, Cosentino (21’ st Austoni); Corno, Cerreto (21’ st Curci); Piraccini (26’ st Braidich). A disp.: Angelina, Pandini, Diatta, Myrtollari. All.: Moretti.

BRENO (4-4-2): Ansaldi (40’ st Lollio); Turano, Baschirotto, Tagliani, Nolaschi; Boafo (36’ st Confalonieri), Brancato, Boldini, Tomaselli (30’ st Pelamatti); Triglia (32’ st Cristini), Arma. A disp.: Bresciani, Costanzo, Bellesi, Carminati, Fredrich. All.: Soave.

ARBITRO: Pasculli di Como.

MARCATORI: st 6’ Arma, 11’ Corno, 20’ Arma.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Duguet, Confalonieri, Brancato. Angoli 6-8. Recupero 1’, 6’.

