CARONNO PERTUSELLA – Domenica 19 marzo la sede dell’Avis di Caronno Pertusella celebrerà tra le vie del paese il 45° anniversario di fondazione.

La celebrazione avrà ritrovo alla chiesa Santa Margherita di Caronno Pertusella alle 9.45 per seguire tutti insieme la Messa che inizierà alle 10. Successivamente alla Messa avrà inizio un corteo a cui tutti i cittadini potranno partecipare che sarà accompagnato dalla Academy Parade band di Caronno Pertusella e che finirà con la deposizione di alcuni fiori al monumento dell’Avisino di largo Donatori del Sangue. Dopo il corteo ci sarà un rinfresco al centro anziani di via Adua alle ore 12.00 e un pranzo dedicato ai soci finalizzato alla premiazione dei benemeriti alle 13.

La cerimonia è finalizzata a ricordare il 19 Marzo del 1978, giorno in cui 24 persone decisero di fondare una sezione Avis a Caronno Pertusella che ad oggi può contare ben 190 soci effettivi e 17 collaboratori.

Questa celebrazione non è l’unica iniziativa che la sede caronnese dell’Avis farà, infatti, come afferma la presidente della sezione Tiziana Cattaneo, nei prossimi mesi essa parteciperà anche alla marcia “quatar pass tra Lura e Caronn” organizzata dagli Alpini di Caronno Pertusella per il 16 aprile. Tra aprile e maggio, inoltre, i volontari dell’Avis entreranno nelle scuole elementari e medie del paese accompagnati da medici e maestre in pensione per sensibilizzare i più piccoli alla donazione del sangue che, come la stessa Avis afferma, “è una scelta di cuore”.

Aldo Falgares

