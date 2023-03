x x

SARONNO – Come sarà il primo edificio della nuova Cantoni? Sarà bianchissimo: i lavori per la demolizione dei vecchi stabili dell’impresa tessile non più operativa dagli anni Ottanta vanno avanti e intanto sono in già in vendita gli appartamenti del primo edificio a sorgere da questo maxi progetto di rigenerazione urbana, che interessa la zona fra via Miola e via Don Marzorati. Sono circa 77 mila metri quadrati che per metà diventeranno un parco pubblico, e dove sorgeranno nuovi edifici residenziali e commerciali. Il primo, appuntamento, un condominio non molto alto e dalla forma… allungata e nel quale dovrebbe dominare il colore bianco.

I prezzi degli alloggi

Lo stabile sorgerà nella zona, circa, di metà via Don Marzorati. I prezzi? Sui siti immobiliari dove sono in vendita gli alloggi dello stabile, si parla di cifre a partire da 1.750 euro al metro quadrato, perchè comunque si tratta di uno stabile in edilizia convenzionata e frutto di un accordo privati-Comune per tenere i prezzi “calmierati”.

Cosa c’è e ci sarà nell’ex Cantoni

In oltre 15mila metri quadrati della ex Cantoni 2 è già stato realizzato il nuovo supermercato del marchio Tigros; i 77 mila metri quadrati della ex Cantoni 1, accanto a piazza Saragat e fra via Miola e via Don Marzorati, saranno destinati a nuove residenze, compresi appunto gli alloggi di edilizia convenzionata. Grande attenzione viene posta alla “porzione” destinata a verde: 35 mila metri quadrati centrali all’area saranno infatti destinati ad un parco, nei cui pressi un edificio di 600 metri quadrati, su un piano, per finalità sociali. Sempre destinato ad associazioni e sede di un nuovo centro anziani sarà l’unico stabile non distrutto, posto accanto al Villaggio Frua.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: rendering con alcune immagini del futuro stabile)

09032023