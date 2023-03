x x

SARONNO – Il liceo scientifico GB Grassi di Saronno si piazza dietro solamente al liceo scientifico statale Alessandro Volta di Milano in tutta la Lombardia alle olimpiadi di matematica svolte nel dipartimento matematico dell’università Bicocca di Milano lo scorso 2 marzo.

Un grande risultato, dunque, per il liceo saronnese che grazie al raggiungimento del secondo posto regionale si aggiudica anche la qualificazione alla semifinale nazionale per il secondo anno consecutivo che si svolgerà a Cesenatico nei primi giorni di maggio. Un obiettivo indubbiamente importantissimo non solo per gli studenti che l’hanno raggiunto ma anche per lo stesso prestigio che il liceo GB Grassi può vantare negli ultimi anni.

Le olimpiadi di matematica sono delle gare nelle quali vince la squadra che ha svolto correttamente più problemi in un determinato intervallo di tempo. Gli esercizi che vengono svolti toccano più rami della matematica come per esempio la geometria, la logica o la combinatoria e sono svolti a livello provinciale, regionale ed infine nazionale.

La squadra del GB Grassi si è allenata facendo le “merende matematiche”, un’attività presente ormai da 6 anni all’interno dell’istituto, nella quale i professori referenti, quest’anno il professore Roberto Minervini e le professoresse Maria Chiara Guzzetti e Sonia Quattrini, cercano di avvicinare gli studenti al mondo della matematica trattando la materia con leggerezza e accompagnando lo svolgimento di alcuni esercizi complessi con delle torte e dei dolci.

Aldo Falgares

(foto: dal sito del liceo grassi)

