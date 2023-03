x x

SARONNO – In via Amendola, la strada che conduce nel nucleo urbano del popoloso rione Matteotti di Saronno, adesso è chiusa a metà, poi ci sono le transenne e la rete da cantiere, e dietro si vedono ruspe ed operai al lavori. Ha iniziato a concretizzarsi il progetto, annunciato nei giorni scorsi dal Comune, per trasformare l’ultimo tratto di via Amendola in una nuova piazza saronnese, sarà piazza Matteotti, integrando l’esistente parchetto pubblico e l’area così detta della “piscina” per il colore azzurrino della malconcia pavimentazione. Cambierà tutto e diventerà davvero la porta di ingresso del quartiere.

Se ne parla ormai da anni come una delle aree di intervento previste dal contratto di quartiere stipulato nel 2004 tra Comune di Saronno, Aler e Regione Lombardia, che ha visto la realizzazione di edifici destinati a residenze, attività sportive e socio-culturali, nuove strade e parcheggi.

Investimento da 800 mila euro

L’investimento dell’Amministrazione comunale su questo progetto supera i 400.000 euro, che si aggiungono alla somma di poco inferiore stanziata da Regione Lombardia, per un totale di circa 800.000 euro.

L’intervento riguarda il tratto compreso tra le vie Palladio e Don Minzoni, e si svolgerà per lotti in modo da minimizzare le problematiche ingenerate dal cantiere. Si comincerà all’inizio della prossima settimana da via Palladio e la previsione è quella di concludere l’opera a settembre.

