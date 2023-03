x x

SARONNO – Guliano Scarpinato indaga l’ansia e la dolcezza degli amori adolescenti in “A + A storia di una prima volta” in scena al Teatro Giuditta Pasta il 14 marzo alle 21. La drammaturgia, firmata da Scarpinato e da Gioia Salvatori, con la collaborazione della dance dramaturg Gaia Clotilde Chernetich nasce da una raccolta di testimonianze adolescenti da tutta Italia, evocate dalle voci fuori scena. A dare corpo e voce ai due adolescenti protagonisti due giovani attori: Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli, le scene sono ideate e realizzate da Diana Ciufo.

Per raccontarlo con grazia, poesia e l’adeguata ironia, Giuliano Scarpinato utilizza in questo spettacolo più strumenti: dalla drammaturgia alla danza, per sublimare ciò che non si può e si deve mostrare, passando attraverso le immagini, linguaggio fondamentale per gli adolescenti, per decodificare sogni, fantasie e aspettative legandole alla musica, strumento universale e potente e a volte rassicurante.

A e A hanno 15 e 17 anni. Sono una ragazza e un ragazzo come tanti, vivono le proprie vite dividendosi tra la scuola, una comune passione per la musica, lo sport e tutto il resto. Sono pieni di sogni, incertezze, dubbi e aspirazioni. E non hanno ancora fatto l’amore. In classe invece non si parla d’altro; i compagni raccontano di imprese eroiche, sembrano esperti e sicuri di sé. Ma dove hanno imparato, si chiedono A. e A.? In famiglia è praticamente impossibile affrontare l’argomento, davvero imbarazzante, e a scuola si parla solo, ogni tanto, di malattie e gravidanze indesiderate. Ma cos’è allora, veramente, il sesso tra due persone?

A e A sono due adolescenti come tanti in viaggio alla scoperta dell’intimità; un percorso avventuroso e pieno di sorprese, in cui i due protagonisti dovranno destreggiarsi tra falsi miti, “sentito dire”, paure ed ansie da prestazione, per giungere insieme a qualcosa di unico, speciale ed irripetibile: l’incontro tra due metà, un viaggio esperienziale nell’età di mezzo quando non si è più bambini e non si è ancora adulti.

