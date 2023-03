x x

UBOLDO – Ennesimo incidente lungo la stradsa provinciale 527 ovvero, nel tratto locale di Uboldo, la trafficata via 4 novembre. Dove ieri alle 11.30, nel tratto finale verso il confine con Rescaldina, è dovuta intervenire l’ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un ciclista di 48 anni, che era caduto dalla bicicletta riportando alcune contusioni.

I soccorritori l’hanno visitato e quindi trasportato all’ospedale di Castellanza, per essere medicato e per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Lungo la provinciale, nella sezione che taglia in due l’abitato ubolese, gli incidenti nons ono affatto una novità ed anzi si ripetono con preoccupante frequenza.

(foto archivio)

