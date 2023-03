x x

SARONNO – Nuovo weekend all’insegna della vittoria per la Pallavolo Saronno, che esce vittoriosa dalla partita contro la Diavoli Rosa Power Volley, con l’ottimo risultato di 3-0 (25-14, 25-23, 25-20).

Quello di ieri, sabato 11 marzo, non è stato un match semplicissimo, complice probabilmente il fatto di giocare in casa avversaria. Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto nel corso del secondo set, gli Amaretti non si sono persi d’animo, riuscendo a tener testa all’ottimo gioco muro-difesa degli avversari. Sicuramente ciò che ha fatto la differenza in questa partita è stata la grande esperienza dei Saronnesi, elemento che li ha condotti a una schiacciante vittoria.

“La cosa positiva è che, nonostante le difficoltà, la squadra al completo cominci a rispondere “presente” e che faccia vedere quanto abbia fame di portare a casa la vittoria” queste le parole di coach Chiofalo sui suoi ragazzi.

Qui i tabellini: Peslac 5, Cafulli 9, Olivati 14, Buratti 6, Fumero 11, Turolla 12, Falanga, Marnoni, Scurzoni 3, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana

Con questa nuova giornata di campionato la Pallavolo Saronno mantiene il quarto posto in classifica del girone B, al vertice del quale troviamo la Scanzorosciate.

(foto d’archivio)

