GROANE – Weekend di mobilitazione, quello appena trascorso, all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, dove i volontari Aib-Anti-incendio boscivo sono intervenuti sabato e domenica sul territorio del comune di Meda, al confine con il territorio di Cabiate in una zona boschiva vicina alla località Zoca dei Pirutit, splendida area verde tra le bellezze collegate dal sentiero Meda-Montorfano.

Per il Parco sono intervenuti 15 volontari nelle operazioni di spegnimento e bonifica, concluse attorno a mezzogiorno. Eccellente come sempre il coordinamento e la collaborazione per il personale della Protezione civile della Provincia di Como e i vigili del fuoco. Il rogo ha interessato circa mezzo ettaro di bosco. L’intervento, coordinato dal Dos Marco Monti è stato particolarmente impegnativo perché nella zona delle fiamme non era possibile arrivare con i mezzi. “Si tratta di una zona impervia, non servita dalla viabilità – spiega Monti – Ci siamo dovuti calare anche con le corde”. Il presidio sull’incendio è proseguito fino alla mezzanotte di sabato, oggi gli ultimi interventi di bonifica. Dal presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi è arrivato il ringraziamento per il lavoro svolto dai volontari. “Siamo orgogliosi di loro – ha detto Campi – e anche della collaborazione che si è instaurata con la Protezione Civile della Provincia di Como e le altre realtà che sorvegliano e operano nel Parco”.

(foto Parco Groane: una delle aree danneggiate dal fuoco lo scorso fine settimana)

13032023