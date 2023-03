x x

TRADATE – Auto fuori strada ieri alle 3 in via Europa, tratto locale dell’ex statale Varesina alla periferia di Tradate, nella zona degli impianti sportivi: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa tradatese. Sono state soccorse due persone, una ragazza di 27 anni ed un uomo di 37 anni, che sono stati visitati direttamente sul posto, non è stato necessario l’eventuale trasporto all’ospedale di Tradate.

I militari dell’Arma, una volta terminati i soccorsi a chi era nella vettura, hanno eseguito i rilievi dell’incidente per chiarirne la dinamica; da quantificare i danni materiali.

(foto archivio: intervento notturno di una pattuglia dei carabinieri)

