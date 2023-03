x x

LIMBIATE – “Energia pulita a chilometro zero, questa la vera innovazione della Comunità energetica. Si tratta, oltre che della produzione di energia da fonti a zero emissioni, dell’immissione della stessa in un sistema di condivisione “di prossimità” in cui si abbattono i costi di trasporto. Anche la nostra città avrà un suo centro energetico, vuoi farne parte anche tu?” Ecco il quesito che l’Amministrazione civica limbiatese rivolge ai concittadini, lanciando questo progetto.

“Per scoprire tutti i dettagli aspettiamo i concittadini la sera di martedì 21 marzo a partire dalle 20.30 nell’aula consiliare di Villa Mella in via Dante 38”. Sarà dunque una proma occasione per entrare nel merito di questa novità.

