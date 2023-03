x x

SARONNO – I fotogrammi dell’esultanza del gol al 50′ della ripresa, da parte di Simone Maugeri, ed il suo “strip tease” sono le immagini simboli di una partita, quella domenicale del Fbc Saronno, che valeva tantissimo. Contro la squadra più in forma del momento, il Valle Olona, e sempre a rincorrere sino al 3-3, con una formazione rimaneggiata per i tanti assenti, fra squalifiche ad acciacchi vari. Il momento che forse più valere una stagione a qualche secondo dal fischio conclusivo dell’arbitro: appena entrato in campo Maugeri ha messo a segno il suo secondo gol nel campionato di Promozione in una stagione per lui molto difficile, con pochi minuti giocati. Gol pesantissimo, 4-3 e vittoria del Saronno che resta a +9 sulla migliore delle inseguitrici, il Base ’96 Seveso. Ed allora per il Saronno è davvero iniziata la festa.

(foto Andrea Elli: l’esultanza di Simone Maugeri dopo il gol decisivo a tempo scaduto contro il Valle Olona)

13032023