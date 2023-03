x x

LOMAZZO – “La scorsa domenica 12 marzo la farmacia comunale ha compiuto 11 anni. Lo staff della farmacia vi aspetta in questi giorni con un piccolo omaggio per ringraziare i propri clienti”. Così l’Amministrazione civica di Lomazzo che ricorda questa ricorrenza.

La farmacia si trova in via Graffignana 17. La farmacia offre tra l’altro anche una serie di servizi gratuiti come misurazione della pressione, la prenotazione di esami ed il rinnovo delle esenzioni di reddito. E su prenotazione anche il check-up della pelle e del viso, ed il controllo del cuoio capelluto; ed in giornate a tema make up e trattamenti del viso.

(foto: la scorsa domenica 12 marzo la farmacia comunale ha compiuto 11 anni. Una immagine della struttura, che si trova in via Graffignana a Lomazzo)

13032023