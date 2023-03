x x

SARONNO – Sono entrati nelle struttura sportiva di via Colombo e l’hanno passata al setaccio sfondando e danneggiando diverse porte ma alla fine non hanno trovato nulla di valore per cui valesse la pena di provocare tutti quei danni.

Grande amarezza tra gli sportivi e le famiglie che frequentano il centro sportivo Monsignor Ronchi preso di mira nella notte di sabato da una banda di ladri. La struttura ha chiuso intorno a mezzanotte quando i responsabili hanno chiuso le ultime porte e spento tutte le luci. Verosimilmente qualche ora dopo sono entrati in azione i ladri.

Su diverse porte esterne sono visibili alcuni segni di scasso ed è quindi probabile che i ladri abbiano dovuto faticare non poco per guadagnarsi un accesso. Tanta fatica anche all’interno della struttura dove sono state sfondate le porte degli uffici delle diverse società che condividono la struttura dal basket passando per calcio e tennis.

L’impianto era stato preso di mira anche in passato tanto che i responsabili dei diversi gruppi sportivi non tengono negli uffici ne soldi (non c’è nemmeno una piccola cassa) ne oggetti di valore. Per i ladri quindi una notte “di lavoro” ma di fatto senza un bottino che giustificasse il colpo.

Resta la grande amarezza per i tanti danni a carico di un impianto punto di riferimento per gli sportivi della città ma soprattutto per i bimbi e le famiglie che hanno uno spazio dove coltivare la propria passione per lo sport e uno stile di vita sano e di condivisione con gli altri.

Il furto è stato scoperto nella mattinata di domenica, intorno alle 8, dai primi volontari arrivati ad aprire l’impianto. Rapido l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo in attesa della denuncia che sarà formalizzata nelle prossime ore. Non è la prima struttura della comunità pastorale presa di mira nelle ultime settimane.

