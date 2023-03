x x

CESATE – Sono iniziati in questi giorni i lavori per la costruzione di un supermercato nella zona industriale del comune di Cesate. “Si tratta di un’opera privata che però porterà un beneficio per i cesatesi grazie alla realizzazione di una nuova strada che collegherà la “tangenzialina”, via Scarlatti, con via Adige dove ha sede il comando della polizia locale – riepilogano dall’Amministrazione civica – L’area interessata dall’intervento, in totale 14.000 metri quadrati, è quella lungo la tangenzialina fino alla rotonda della nuova ditta recentemente costruita. Partendo da questa rotonda, la nuova strada si collegherà con via Trebbia, attualmente sterrata, ed un successivo intervento di edilizia residenziale completerà l’opera portando la nuova strada a congiungersi con via Adige”.

Il “rendering” (foto sopra) fornisce un’idea di come verrà realizzato il supermercato che, ovviamente, poi avrà le caratteristiche tipiche (colori e stili di facciata) della catena che realizzerà il progetto, ovvero la Coop, e comprenderà anche un parcheggio da oltre 170 posti.

14032023