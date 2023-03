Itc Zappa Saronno: studenti ospiti alla Scala di Milano

x x

SARONNO – Grazie alla collaborazione tra l’Itc Zappa di Saronno e il Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano, lo scorso 9 marzo, gli studenti aderenti al Gis (Gruppo Interesse Scala) si son potuti recare al teatro milanese, per assistere al balletto serale “Le Corsaire” (musiche di Adolphe Adam). Adeguatamente formati in classe prima dello spettacolo, incontreranno poi, il giorno 20 marzo, la ballerina e regista Laura Massari (Fondazione Teatro Due – Parma; Accademia Pierlombardo Danza/DanceHaus), per una lezione sulla storia della danza. Lunedì 13, inoltre, hanno potuto ascoltare le prove aperte dell’orchestra filarmonica della Scala, diretta dal maestro sudcoreano Myung Whun Chung. In questa occasione sono state eseguite la sinfonia “Incompiuta” di Schubert e la quarta sinfonia di Brahms.

Per preparare questo evento hanno incontrato, il giorno 3 marzo, in modalità online, il giovane e promettente direttore d’orchestra Giovanni Conti, allievo del maestro Riccardo Muti e attualmente impegnato nell’allestimento di “Rigoletto” presso il Theater Krefeld und Monchengladbach. Quest’ultimo ha presentato loro la grande musica per orchestra, con particolare attenzione a quella del periodo romantico.

Il tutto si è svolto nell’ambito del progetto “Tutti alla Scala”, grazie al quale, a maggio, gli studenti coinvolti saranno nuovamente a Milano per la rappresentazione serale dell’opera “Andrea Chenier” di Umberto Giordano.

