TRADATE – Allenamento congiunto con gli atleti del Tradate rugby, per il Saronno rugby. “E’ stato un bellissimo pomeriggio di sport e festa, sabato scorso, per i nostri ragazzi under 11 e under 13. Grazie agli amici della Amatori Tradate rugby club per l’ospitalità – rimarcano i dirigenti saronnesi – Ci siamo divertiti in allenamento ed è stato bellissimo condividere con voi le emozioni del Sei nazioni”.

Il momento di condivisione fra i club di Saronno e Tradate si è tenuto nel centro sportivo tradatese, “casa” del Tradate rugby.

(foto: i giovani del Saronno e del Tradate rugby insieme al centro sportivo tradatese per l’allenamento congiunto, che si è tenuto lo scorso fine settimana)

14032023