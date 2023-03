x x

SARONNO – Il bottino dei ladri è sempre stato molto scarso per non dire inesistente ma i danni, per la Comunità pastorale Crocifisso Risorto e i volontari che con passione e dedizione si prendono cura degli spazi dedicati ai piccoli, ai giovani e alle famiglie saronnesi, sono ingenti.

E’ un vero e proprio stillicidio quello delle ultime settimane a carico degli oratori delle parrocchie saronnesi presi di mira con vere e proprie incursioni notturne. I malviventi sono entrati nello storico spazio di via Legnani, settimana scorsa, due volte all’oratorio della Sacra Famiglia al quartiere Prealpi e anche all’oratorio della Cassina Ferrara che si trova accanto alla chiesa di San Giovanni Battista.

Il bottino è davvero misero perché ormai da anni nelle strutture, già vittime di incursioni analoghe in passato ma mai con una tale sistematicità e irruenza, non viene lasciato nulla di valore.

I danni sono però importanti e è quello che, insieme all’incursione, fa più male alla comunità e a quanti lavorano come volontari per tenere viva la struttura. Non ci sono solo i danni materiali alle porte e alle finestre sfondate o i locali messi a soqquadro ma anche danni collaterali come la finestra che cadendo per azione dei ladri ha danneggiato un bagno per disabili.

La comunità pastorale ha sempre allertato i carabinieri provvedendo a sporgere denuncia e collaborando con le forze dell’ordine per l’avvio delle indagini. Ai colpi negli oratori si aggiunge quello di sabato notte ai danni del centro sportivo Ronchi di via Colombo anche qui niente bottino solo tanti danni e costi per la collettività.

