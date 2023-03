x x

SARONNO – Buon completanno Fbc Saronno: oggi è il giorno dei 113 anni, ricorrenza ricordata dalla società biancoceleste sui social.

“Era il 15 marzo 1910, nel cortile del collegio arcivescovile Castelli, un gruppo di giovincelli, durante le ricreazioni, avevano imparato a dar calci ad una sfera di gomma… Era l’alba del nostro Fbc Saronno – ricordano dal club – Questi ragazzi si ritrovavano dietro la fonderia, su un campetto che presto si fece inadeguato per partite regolari… e il desiderio di crescere venne all’orecchio del Signor Gaetano Gianetti… che li accontentò, non solo col campo ma anche con l’abbigliamento tecnico ed il resto è storia… che cerchiamo di scrivere ogni giorno, per onorare i ricordi e la fama del nostro nome… perché il sudore di chi ha indossato questa maglia, non sia stato speso mai invano. Le strisce sono tornate, auguri a tutti i nostri ragazzi, che le indossano con orgoglio ogni weekend. Auguri a tutto lo staff, che quest’anno sta dando l’anima per riportarci dove meritiamo di essere ! Auguri a tutti i nostri tifosi, che cantano allo sfinimento ogni domenica! Fbc, esserci significa crederci, da 113 anni! Grazie a Luigi De Micheli per il suo sempre prezioso contributo e al suo libro “un giovanotto di 90 anni”.

Attualmente il Fbc Saronno è primo nella classifica di Promozione; prossimo appuntamento domenica in casa per il derby con l’Universal Solaro.

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli)

