SARONNO – “L’intervento in corso per la realizzazione della pista ciclabile di via Roma che parte dall’incrocio con via Piave per arrivare a collegarsi con la pista ciclabile di Solaro in località Solaro-Introini è molto più di un’opera viabilistica, perché offre l’opportunità di cambiare il volto al quartiere stesso, rendendolo più sicuro e vivibile“. A sottolinearlo sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Dicono dal Comune: “La pista ciclabile darà finalmente continuità e sicurezza ad un percorso oggi discontinuo, ma l’intervento contempla anche la sistemazione di cordoli e marciapiedi lati nord e sud, l’allargamento delle aiuole per garantire alle piante un adeguato apporto idrico e nutrizionale, il rifacimento degli scarichi di tombini e caditoie da tempo ostruiti, l’attraversamento ciclopedonale rialzato di via Biffi e i tre attraversamenti pedonali e ciclopedonali, uno davanti all’oratorio, uno davanti alla chiesa Regina Pacis posizionato all’incrocio con via XXIV Maggio, e un altro all’inizio di via Vecchia per Solaro”.

Il secondo intervento

Il secondo intervento prevede anche la realizzazione di un marciapiede allargato ad occupare parte della sede stradale con lo scopo sia di ridurre la velocità dei veicoli che svoltano verso via XXIV Maggio o via Vecchia per Solaro, consentendo così un transito finalmente sicuro a disabili, pedoni e biciclette, sia di dare un assetto più efficace ed esteticamente valido a questo crocevia di strade piuttosto complesso.

15032023