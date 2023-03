x x

COGLIATE – Proseguono gli interventi dedicati al contrasto dello spaccio di stupefacenti ad opera della polizia intercomunale Alte Groane con il supporto degli operatori della polizia provinciale. Anche questa volta l’intervento è stato sviluppato sia con personale in borghese che riesce più agilmente ad avvicinarsi alle zone di spaccio senza dare nell’occhio, che con personale in divisa oltre al supporto di una speciale unità cinofila dedita all’identificazione delle sostanze stupefacenti.

Sono stati intercettati ed identificati alcuni consumatori contestando loro l’articolo 75 Dpr 309/90 con relativo deferimento alla locale autorità giudiziaria in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. E’ stata inoltre ritirata una patente e sequestrata la sostanza stupefacente rinvenuta che corrisponde a circa 12 grammi di cocaina. Le operazioni di controllo si sono svolte nella zona di via Montecatini e in zona industriale, due aree utilizzate dagli spacciatori.

Il commento del sindaco

“I concreti risultati di questi interventi ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione, proseguiremo con energia in questa direzione, cercando di non lasciare spazio a questi delinquenti” dichiara il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

