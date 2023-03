x x

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Flavio Volontè, cittadino origgesi in merito al futuro dell’area ex Novartis che potrebbe diventare un polo logistico. Su questo tema si sono registrati diversi interventi anche dopo il consiglio comunale aperto che si è tenuto in Municipio lo scorso 27 febbraio.

Gentile direttore,

ho letto le considerazioni di Daniele Ceolin in merito alla nuova destinazione dell’area ex-Novartis e non mi trovo d’accordo né nella forma né nella sostanza con le sue argomentazioni.

La sostanza.

Ceolin non si oppone alla realizzazione di un nuovo centro logistico nell’area ma, anzi, lo vedrebbe con piacere perché sarebbe un’opportunità di sviluppo per Origgio. A mio parere tale opinione è risibile se si pensa allo “sviluppo” che Origgio ha avuto grazie alla presenza di altre 4 logistiche sul suo territorio. Trovo miope l’argomentare di Ceolin, in quanto non considera anche altri aspetti legati al benessere delle persone che vivono nell’area, come l’impatto sulla salute e sulle vie di comunicazione. A tutti dovrebbe essere noto che esiste un problema ambientale con gravi ricadute sulla salute e più prosaicamente sull’economia. Anche il suo giornale ha riportato la notizia che Saronno è tra le prime città europee più inquinate a livello di particolato atmosferico; allora perché continuiamo ancora imperterriti a non considerare questo aspetto?

La forma.

L’argomentare usato mi pare presuntuoso, quello di una persona che con sicumera approccia un problema che per la sua delicatezza e pervasività richiederebbe invece la collaborazione di tutti. Perché irride coloro che stanno cercando di bloccare o per lo meno minimizzare l’impatto della realizzazione della nuova logistica chiamandoli bolscevichi? Io ho assistito al consiglio comunale aperto e ho avuto l’impressione che tutti gli intervenuti abbiano cercato di stimolare la giunta a trovare una soluzione comune e fattibile a partire dalla constatazione che già ora Saronno e il suo circondario hanno grossi problemi ambientali. Purtroppo però, questa è sempre la mia impressione, non mi pare che il loro appello sia stato in qualche modo accolto dalla Giunta che è sembrata fredda e distaccata quasi che il tema non fosse un problema di cui lei si debba occupare.

