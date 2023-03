x x

CESATE – Oggi alle 16.30 intervento in forze dei pompieri nel Parco delle Groane alla periferia di Cesate, nella zona di via dei Martiri. A dare l’allarme alcuni abitanti nelle vicinanze, che avevano notato una colonna di fumo e quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono trovati davanti ad un rogo di grosse proporzioni, che ha riguardato diecimila metri quadri di area boschiva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto Arsizio-Gallarate e di Rho con un’autopompa, due automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio e un autobotte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e sono adesso in corso le operazioni di bonifica. Sul posto anche i volontari dell’anti-incendio boschivo, Aib, che hanno collaborato alle operazioni. Da chiarire le cause dell’accaduto: in passato simili episodi sono stati determinati dai falò accesi dagli spacciatori nel bosco, per cucinare o scaldarsi in attesa di clienti.

(foto: vigili del fuoco questo pomeriggio impegnati nel Parco delle Groane a Cesate)

15032023