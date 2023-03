x x

SARONNO – Una location centralissima: è pronta la nuova sede di Obiettivo Saronno, lista civica attualmente all’opposizione in consiglio comunale. “Specialisti” nella comunicazione, gli attivisti di Obiettivo Saronno per ora non hanno svelato tutto, ma sui social hanno mostrato la bandiera della lista che sventola dalla finestra della sede, annunciando ai concittadini la novità ma senza per ora svelare con precisione il luogo. E creando dunque molta curiosità.

“Sventola la bandiera di Obiettivo Saronno per onorare i cittadini saronnesi. che presto potranno condividere un altro sogno divenuto realtá” scrivono dalla civica saronnese.

Durante la campagna elettorale, due anni e mezzo fa, la lista aveva predisposto un point, sempre in zona pedonale. In questo caso si tratta della sede ufficiale del movimento.

