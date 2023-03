x x

MOZZATE – I carabinieri del comando di Mozzate sono interventi in paese, nei giorni scorsi, per un movimentato episodio. Sono stati chiamati perchè in una casa c’era un uomo che stava dando in escandescenze. Si trattava di un 44enne che minacciava di suicidarsi, si era armato con un coltello da cucina. Durante l’intervento i militari hanno tra l’altro rinvenuto delle missive indirizzate ai familiari, nelle quali il 44enne palesava chiari intenti suicidi.

A risolvere la situazione è stato un vice brigadiere dell’Arma che, ben informato sulle difficoltà del mozzatese, lo ha convinto a desistere dal compiere un gesto irreparabile e con l’aiuto dei sanitari lo ha quindi accompagnato in ospedale. Alla vicenda non è dunque mancato il lieto fine.

