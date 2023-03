x x

Mercoledì 22 marzo uscirà in tutte le librerie d’Italia “Sulla tua pelle” (Giunti editore), il libro che racconta il caso dell’omicidio di Carol Maltesi (risolto anche grazie all’indagine di BsNews.it e del suo direttore Andrea Tortelli) di cui hanno parlato i media di tutto il mondo (dal Telegraph di Londra al News York Post, dall’Abc alla tv Rtl tedesca).

Carol Maltesi, lo ricordiamo, fu uccisa l’11 gennaio 2023 dall’ex compagno e vicino di casa Davide Fontana. Il bancario 43enne, in un crescendo di orrore, fece a pezzi il corpo della 26enne (durante le riprese di un video hard) e cercò di bruciarlo, poi lo conservò in un freezer per oltre due mesi. Il 20 marzo, quindi, guidò da Rescaldina (Milano) a Paline di Borno (Brescia), gettando il cadavere straziato in un burrone. Poche ore dopo un pensionato trovò i resti della donna e presero il via le indagini, che ebbero un impulso decisivo nell’inchiesta lampo del giornalista bresciano Tortelli (43 anni, direttore di BsNews) che in poche ore riuscì a dare un nome al cadavere e a chattare con l’assassino, che fu arrestato due giorni dopo dai Carabinieri.

Sempre il 22 marzo si terrà a Brescia la prima presentazione nazionale del libro. L’appuntamento alle 18.30 nell’auditorium di Confartigianato Brescia (via Orzinuovi 28). Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, con l’autore Andrea Tortelli dialogheranno il giornalista Rai Pierluigi Ferrari e la scrittrice Nadia Busato. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Il libro (Sulla tua pelle, Andrea Tortelli, Giunti editore) è disponibile dal 22 marzo in tutte le librerie d’Italia (192 pagine, prezzo di copertina 16 euro). E’ già possibile preordinarlo su Amazon a questo link: https://www.amazon.it/Sulla-tua-pelle-Carol-Maltesi-ebook/dp/B0BW4FRJGG

L’AUTORE

Andrea Tortelli ha 44 anni, vive a Brescia ed è giornalista professionista. Ha collaborato con diverse testate e case editrici locali, uffici stampa e alcuni giornali nazionali. Dal 2016 è il direttore del giornale online BsNews, che ha contribuito a fondare. Esperto di web e di social, gestisce diverse community online (tra cui la più grande comunità italiana di giornalisti sui social). Appassionato di poesia da sempre, ha pubblicato quattro raccolte: l’ultima è una guida poetico-turistica alla provincia di Brescia.