x x

BOLLATE – Giovedì 16 marzo alle 15, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio promossa dal ministero della Cultura, la fondazione Augusto Rancilio organizza una esclusiva visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Giardino monumentale di Villa Arconati.



Una passeggiata, accompagnati dalle guide Far, per godere del fascino del Giardino che si sta risvegliando con l’arrivo della primavera, con i suoni, i colori, i profumi della natura, come i nobili ospiti in visita dagli Arconati nel Settecento. Il percorso di visita più ampio mai proposto, che permetterà di visitare quasi tutti i dodici ettari del giardino, alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, ma anche ambienti meno conosciuti ma

altrettanto suggestivi, come il laghetto, l’antica voliera e il labirinto, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia.

La visita permetterà, inoltre, ai Visitatori di scoprire gli ambienti che saranno interessati, tra il 2023 e il 2024, dagli interventi di restauro finanziati dalla vincita del bando Pnrr dell’Unione Europea, volto a rigenerare e riqualificare i parchi e giardini italiani di interesse culturale.



La visita guidata, della durata di circa un’ora, si snoda su un percorso di circa 1 km di viali in ghiaia e terra battuta, solo parzialmente accessibili a persone con ridotta capacità motoria. L’attività si svolgerà esclusivamente all’aperto, poiché coinvolgerà solo il Giardino di Villa Arconati, il palazzo non sarà visitabile. Al termine della visita i partecipanti non potranno rimanere all’interno del giardino.

Villa Arconati riaprirà al pubblico con le consuete aperture domenicali, durante le quali sarà possibile visitare sia il Palazzo che il Giardino e vivere un’intera giornata da “aristocratici” a partire da domenica 26 marzo. I possessori del biglietto della visita guidata speciale del giardino avranno diritto ad un ingresso ridotto la domenica.