MOZZATE – I carabinieri del comando di Mozzate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne, già noto alla legge, poichè nonostante si trovasse agli arresti domiciliari dal dicembre 2022, aveva violato più volte le disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria in materia di divieto di avvicinamento e “comunicazione” nei confronti della ex compagna.

L’intervento è stato eseguito nell’ambito dell’attività operativa della Compagnia di Cantù, alla quale la stazione di Mozzate, fa riferimento: nel corso dell’ultima settimana i militari hanno proseguito nella capillare attività di controllo del territorio che vede impiegati nell’arco delle 24 ore un centinaio di militari, che pattugliano a piedi e in auto il territorio di competenza, dal piccolo paese alla città, attuando un’attività di “polizia di prossimità” che avvicina il cittadino alle forze dell’ordine e riduce la percezione di insicurezza, favorisce la pacifica convivenza, garantisce un pronto intervento in caso di eventi di criminalità diffusa nei centri urbani e risponde prontamente ad eventuali segnalazioni ricevute dai cittadini, con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.

