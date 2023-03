x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito all’aumento delle tariffe dell’acqua.

Il sindaco Airoldi e tutti i consiglieri di maggioranza hanno già dimostrato ampiamente di essere tutti ligi al dovere quando si tratta di essere presenti in Consiglio comunale per alzare la mano a comando e mettere le mani nelle tasche dei saronnesi.

Sono così stati approvati negli ultimi mesi una raffica di aumenti su Imu, Tari, addizionale Irpef e nuove tasse, come la Tassa di soggiorno, che colpiranno le famiglie e tutte le attività che ancora resistono in una città sempre meno attrattiva ed attraente.

Un’ulteriore sorpresa per i saronnesi – evidentemente non ancora sufficientemente martoriati dal caro bollette. è stata anche la ricezione negli ultimi giorni di vere e proprie bollette d’oro per i consumi di acqua. Interpellato, il sindaco Airoldi ha subito scaricato la responsabilità, dicendo di non aver votato a favore dell’aumento del costo dell’acqua, dato che non ha partecipato alla riunione in cui i Sindaci della provincia hanno votato in tal senso.

Noi di Obiettivo Saronno abbiamo subito pensato: un conto è dire “il voto favorevole del sindaco non c’è, perché è andato ed ha votato contro gli aumenti”, ma ben diverso è affermare: “non ho partecipato alla votazione, perché non ero proprio presente alla riunione”. Che dire? Quali altri impegni improrogabili avrà avuto il sindaco Airoldi per non andare nemmeno a difendere le istanze di 40.000 cittadini su un provvedimento così importante e che colpisce duramente un bene di primaria ed assoluta necessità? Ma poi nei giorni successivi, leggiamo con sorpresa che lui, il sindaco Airoldi, “avrebbe votato SICURAMENTE contro” ma che il suo voto contrario non avrebbe inciso perché la maggior parte dei sindaci ha votato a favore. Ma pensa! E, di grazia, come faceva a sapere che avrebbero votato in maggioranza a favore dell’aumento dell’acqua? Non è che per caso parliamo dell’ennesima manovra decisa a tavolino, in cui il sindaco Airoldi e qualche suo collega sono stati strategicamente assenti dalla riunione per permettere che il provvedimento passasse ed allo stesso tempo non prendersi direttamente la responsabilità dei loro atti ?

Il sindaco della quarta città della provincia pensa proprio di contare così poco da non presentarsi nemmeno a provare a spendere due parole in aiuto dei cittadini che ha il dovere di governare al meglio? Oppure fa prevalere nelle sue decisioni logiche di partito e di schieramento rispetto agli interessi primari dei suoi concittadini?

Un sindaco che non vota contro un tale rincaro del costo della vita dei cittadini saronnesi e contemporaneamente aumenta le tasse da lavoratore dipendente, la TARI e l’IMU può ancora godere della fiducia della sua città? Evidentemente non si rende nemmeno conto della realtà in cui vive. Continuino pure lui con la sua maggioranza a raccontarsi tra loro la favoletta della Saronno sconfinata: qui di sconfinato noi vediamo solo la sfilza di negozi e di attività che hanno chiuso nei primi mesi del 2023, in vie del centro che stanno diventando sempre più vuote, tristi e desolate.