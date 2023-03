x x

COGLIATE – Incendio la scorsa notte a Cogliate: l’allarme attorno alle 22, in via Piave, dove è bruciato il tetto di una abitazione privata. Sul posto l’intervento di diverse unità dei vigili del fuoco della zona, e le pattuglie dei carabinieri. L’incendio è apparso di vasta proporzioni, visibile anche a notevole distanza, una situazione immortalata anche da video comparsi sul web (qui sopra un fotogramma).

Un episodio che ha suscitato notevole allarme in zona. Da chiarire le cause dell’accaduto e da quantificare l’entità dei danni, che si annunciano comunque molto consistenti e d’altra parte quel che si è visto in lontanza fa riferimento ad un’ampia porzione di tetto completamente in fiamme.

Le condizioni meteo di queste ore, con situazione di vento anche intenso, sono quelle che possono favorire l’insorgenza di incendi. Proprio ieri pomeriggio se n’è sviluppato uno, ampio, nel Parco Groane alle porte di Cesate.

16032023